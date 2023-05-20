Фэллоуз: Нам тоже нужно сделать следующий шаг

Технический директор Aston Martin Дэн Фэллоуз пришёл в команду из Red Bull Racing и в прошлом году решился на смену дизайна, взяв за основу проект своей бывшей команды – так медленная машина Aston Martin в этом году стала быстрой.

В Ferrari и Mercedes заговорили о смене концепции шасси только в этом сезоне, но скоро должны прибавить. Фэллоуз считает, что в ответ его команда тоже должна сделать следующий шаг.

Дэн Фэллоуз: «После того, как вы определились с общей аэродинамической концепцией, внести фундаментальные изменения очень сложно. И если вы решаетесь на такие перемены, то должны быть полностью уверены, что они сработают.

Между Aston Martin, Ferrari и Mercedes есть концептуальные отличия, но в скорости наши машины сейчас очень близки. В такой ситуации непросто признать выбранную концепцию ошибочной и принять решение о её смене. Интересно посмотреть, как поступят соперники.

Мы начали проработку текущей концепции довольно давно, но в Red Bull её начали ещё раньше. С другой стороны, это значит, что мы можем делать более масштабные шаги. Один такой шаг мы сделали, построив эту машину. На данный момент у AMR23 нет существенных недостатков, но чтобы конкурировать с Ferrari и Mercedes, которые наверняка тоже прибавят, нужно сделать следующий шаг.

Мы хотим как можно раньше начать разработку машины для 2024 года, но она станет преемницей текущей, поэтому и её доработкой нельзя жертвовать. При этом, с новой машиной мы рассчитываем добиться столь же серьёзного прогресса, как с машиной этого года».