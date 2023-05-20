Формула 1 выделила Эмилии-Романье миллион евро

Недавно мы писали о том, что Ferrari перевела один миллион евро в фонд помощи пострадавшим от наводнения в регионе Эмилия-Романья, теперь такую же сумму решила пожертвовать Формула 1.

Стефано Доменикали, руководитель Формулы 1: «Я родился и вырос на чудесных землях региона Эмилия-Романья, который переживает сейчас один из самых печальных моментов в своей истории.

Жители нашего региона столкнулись с ужасной ситуацией, но я знаю, что их стойкость и страсть, как и во всей Италии, помогут преодолеть этот кризис. Чтобы поддержать их в это трудное время, мы решили сделать пожертвование.

Мои мысли от имени всего сообщества Формулы 1 касаются всех пострадавших, и мы хотим поблагодарить аварийно-спасательные службы за их невероятную работу».

Кроме того, все десять команд и обслуживающая компания передала все привезённые в Имолу продукты питания в продовольственный фонд помощи местным жителям.