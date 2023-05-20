Гэри Андерсон: Mercedes отступать некуда

Гэри Андерсон, бывший конструктор гоночных машин, а ныне эксперт издания The Race, полагает, что городская трасса в Монако – далеко не лучшее место для испытания обновлённой машины Mercedes, но именно там в следующий уик-энд команда представит модернизированную версию W14.

В Mercedes торопятся внедрить комплекс обновлений, которого давно ждёт вся Формула 1, и который собирались опробовать ещё в Имоле. Но теперь он будет представлен в следующий уик-энд на городской трассе в Монако, и вопрос в том, хорошо это или плохо.

Кто-то скажет, что команде это только на пользу, ведь в её распоряжении будет лишняя неделя, когда она сможет опробовать на симуляторе различные варианты настроек и лучше разобраться в перспективности избранного ею направления модернизации шасси. Также она получила дополнительное время, чтобы произвести побольше запасных частей.

Предполагалось, что в мае пройдёт три гонки подряд, а это довольно напряжённый график, поэтому отмена одного из этих этапов может быть кстати.

Однако работать с машиной на трассе в Монако и проверять эффективность нового подхода к формированию структуры воздушного потока, обтекающего W14, может быть проблематично. Для повышения скорости машины критически важно, каким образом поток вокруг боковых понтонов взаимодействует с краями днища, а также с потоком, который проходит под ним.

Также была пересмотрена система подвески, чтобы минимизировать изменения высоты дорожного просвета и смещение центра давления под днищем машины на торможениях. Чтобы гонщики и инженеры смогли лучше ко всему этому адаптироваться и изучить характеристики модернизированного шасси, нужно проехать как можно больше кругов.

А добиться этого в Монако не так просто. Поскольку это городская трасса, то её состояние будет меняться с каждым кругом. В начале тренировок покрытие очень скользкое, и результаты от сессии к сессии могут улучшаться на несколько секунд только из-за того, что на поверхности асфальта появляется слой отработанной резины.

Кроме того, каждую ночь трассу поливают, поэтому каждый день всё начинается с самого начала, если говорить об уровне сцепления. К тому же вполне вероятно, что со стороны Италии может подойти дождевой фронт.

Чтобы получше разобраться с уровнем аэродинамических нагрузок, обычно команды проводят длинные серии кругов. Но в Монако просто нет достаточно длинных прямых отрезков, где бы можно было заниматься такой работой. Я бы не советовал делать это в туннеле, поскольку это не только опасно, но также может привести к ошибочным результатам из-за разброса значений давления воздуха, что связано с близостью стен и потолка туннеля. Лучше бы отложить всё это до Барселоны.

Ко всему прочему, трасса в Монако обладает уникальными характеристиками, из-за чего к машине предъявляются особые требования. Там нужна максимальная прижимная сила, а лобовое сопротивление большой роли не играет.

В плане механических настроек там тоже необходим компромисс, поскольку трасса неровная, и её профиль в разных поворотах разный. Поэтому обычно приходится использовать более мягкие настройки, следовательно дорожный просвет надо повышать больше обычного. А если вы при этом пытаетесь разобраться, как работает обновлённое днище машины, то будете сталкиваться с дополнительными трудностями.

Когда заходит речь о Монако, мы всегда говорим, что это медленная трасса, однако всё относительно. Там действительно есть несколько медленных поворотов, где руль приходится выкручивать до упора, и где очень важно добиться эффективного сцепления ведущих колёс с трассой при разгонах. Но я могу заверить, что перед площадью Casino, в повороте Tabac и в шикане перед плавательным бассейном гонщикам необходима максимальная собранность.

Эти участки медленными не назовёшь, и там нет зон вылета, поэтому в таких поворотах очень важно пилотировать как можно увереннее. Поскольку уровень сцепления заметно меняется, надо просто пытаться «угнаться» за этими переменами состояния покрытия. Опробовать при этом различные варианты настроек – задача вдвойне сложная.

Но у Mercedes нет иного выхода, как действовать именно таким образом. Отступать некуда. Насколько известно, машина подверглась существенным переделкам, ведь у неё будут новые боковые понтоны и иная геометрия передней подвески.

Чтобы показывать в Монако хорошие скорости, гонщики должны найти нужный ритм и пилотировать максимально уверенно. Чтобы этого добиться, у машины не должно быть склонности к недостаточной поворачиваемости, а на выходе из медленных поворотов задние колёса должны хорошо держать трассу. В противном случае высок риск задеть барьеры.

А перед плавательным бассейном гонщик должен быть достаточно смелым, чтобы жёстко атаковать поребрики. Но затем, когда машина приземляется, необходимо, чтобы сцепление колёс с трассой сразу восстанавливалось. Если же этого не происходит, то внешний барьер просто притягивает её словно магнит.

В ходе выполнения всех этих задач на существенно модернизированной машине Mercedes Льюис Хэмилтон и Джордж Расселл получат большое удовольствие. Если же говорить об инженерах, то им придётся поволноваться, ведь они будут ждать комментариев гонщиков о том, как работают новинки. При этом надо помнить, что всю правду им сообщит секундомер, а он никогда не лжёт.

В любом случае из Монако в Барселону команда Mercedes отправится, уже располагая большим объёмом информации о поведении W14, чем у неё было бы, если она не решилась опробовать машину в этот уик-энд.