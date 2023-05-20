Хорнер: В календаре не должно быть больше 23-х этапов

В сентябре прошлого года Всемирный совет FIA утвердил рекордный по числу этапов календарь Формулы 1 на сезон 2023 года, включающий 24 Гран При. Однако последовавшая отмена гонок в Китае и Имоле привела к сокращению календаря до привычных по последним сезонам 22-м гонкам.

В комментариях, которые были даны накануне отмены Гран При Эмилии-Романьи, руководитель Red Bull Racing Кристиан Хорнер высказал мнение, что постоянно расширять календарь невозможно, и число этапов не должно превышать 23-х за сезон.

Кристиан Хорнер: «Для меня 23 Гран При за сезон – это предел. Мы уже в ситуации, когда после двух этапов подряд должны провести строенную серию. Это очень жёсткий график. Болельщики должны 23 воскресенья в году выделять два часа времени днём или вечером, чтобы посмотреть гонку. Нужно приложить большие усилия, чтобы посмотреть сезон целиком. Я считаю, что у нас уже достаточное количество гонок.

Каждый год в Формуле 1 проделывают один и тот же трюк. Он [Стефано Доменикали] приходит к нам и говорит: «Мы не можем потерять Монако, мы не можем потерять Монцу, мы не можем потерять Сильверстоун». А затем добавляет: «Вы слышали про Лас-Вегас?» И нам приходится соглашаться на поездку в Вегас. «Вы слышали про Майами?» И вот мы уже едем в Майами.

Они продолжают добавлять всё новые трассы в интересных местах, поэтому сложно ответить отказом, но мы уже достигли точки перенасыщения. 23 Гран При – безумное количество и гонок и километров, которые нам приходится преодолевать за сезон.

Я считаю, что лучше пусть будет конкуренция новых трасс с теми, на которых мы гоняемся сейчас, чем просто продолжать добавлять новые этапы. При нынешнем подходе мы достигнем критической точки, от которой, уже находимся не так далеко».