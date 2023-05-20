Команда AlphaTauri помогает пострадавшим от стихии

AlphaTauri обратилась к болельщикам с инициативой помочь жертвам недавнего стихийного бедствия, от которого пострадал регион Эмилия-Романья и город Фаэнца, где расположена база команды.

На официальном сайте AlphaTauri, а также в социальных сетях появилось обращение ко всем, кто готов откликнуться. Стоит отметить, что в записи короткого видеоролика, которым поделилась команда, принимают участие не только Юки Цунода и Ник де Вриз, гонщики команды, но и другие известные люди, представители мира спорта и шоу-бизнеса.

«Привет, это Юки из Фаэнцы. Ситуация в регионе Эмилия-Романья по-прежнему остаётся тяжёлой, – говорит японский гонщик в этом видео. – Пожалуйста, помогите, если можете… Эмилия-Романья, оставайся сильной!»

«Значительная часть территории региона и нашего города Фаэнцы пострадала в мае от последствий сильнейших ливней. Людям сейчас очень тяжело, они нуждаются в конкретной помощи, чтобы справиться с этой чрезвычайной ситуацией.

AlphaTauri продолжает поддерживать спасательную операцию, которую проводит город Фаэнца, что гарантирует правильное распределение поступающих средств», – такой текст появился сегодня на сайте команды, где также приведены номера счетов для перечислений пожертвований.

Масштабы стихийного бедствия были столь велики, что пришлось отменить запланированный на этот уик-энд Гран При Эмилии-Романьи.