Лиам Лоусон расстроен, что упустил поул

В этот уик-энд на автодроме Autopolis, что близ города Хита, проходит четвёртый этап японской серии Super Formula, и Лиам Лоусон вновь продемонстрировал свою скорость. Правда, поул ему не достался, и этим обстоятельств новозеландский пилот Team Mugen несколько огорчён, но у него боевой настрой перед завтрашней гонкой.

«Квалификация прошла хорошо, – прокомментировал Лиам, показавший второй результат. – Думаю, что по ходу утренней тренировки мы заложили неплохую основу, хотя к моменту начала квалификации условия успели заметно измениться, стало намного жарче, и трасса нагрелась сильнее.

Если честно, машина хорошо себя показала по ходу квалификации, хотя на входе в 8-й поворот она скользила несколько больше, что приводило к заметным потерям времени на круге. Так что я немного расстроен, что упустил сегодня поул, но завтра я всё-таки стартую с неплохой позиции.

В квалификации мы показали высокую скорость, да и с гоночным темпом у нас в целом порядок, поэтому надеюсь, что мы сможем этим воспользоваться и в этот уик-энд, тем более что по ходу гонки может много всего произойти. Главное, надо хорошо тронуться с места, а там посмотрим, как всё сложится».

Можно понять и переживания Лоусона, ведь он проиграл Шо Цубои, выигравшему поул, всего одну десятую, и у него оптимистичный настрой, поскольку у Team Mugen действительно быстрая машина. Недаром Лиам выиграл свою дебютную гонку в Super Formula, а во второй и третьей финишировал в первой пятёрке, и пока занимает третье место в личном зачёте. Кстати, Цубои, который завтра стартует с поула, отстаёт от него всего на два очка.