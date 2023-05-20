Пьеро Феррари: У Шарля меньше опыта в Ф1, чем у Макса

Пьеро Феррари готов признать, что Шарлю Леклеру по сравнению с Максом Ферстаппеном несколько недостаёт опыта, хотя по уровню таланта и скорости гонщик Скудерии не уступает двукратному чемпиону мира.

В адрес Леклера после Гран При Майами высказывалось немало критических замечаний, ведь в дни гоночного уик-энда во Флориде он дважды разбивал свою Ferrari – сначала на тренировках, затем во время квалификации. После чего эксперты были едины во мнении: чтобы регулярно претендовать на победы, Шарль должен сократить количество ошибок, которые он, к сожалению, продолжает допускать.

«Шарль способен на такие же скорости, как Макс Ферстаппен, – поделился сын легендарного Энцо Феррари, основателя итальянской компании, в интервью Autosprint. – Но опыта выступлений в гонках Формулы 1 у него всё-таки меньше. Однако Леклер ещё вполне может прогрессировать и будет продолжать расти в профессиональном плане.

Макс – невероятно быстрый гонщик, и дебютировал он в Формуле 1 ещё до того, как получил водительские права. Я был свидетелем того, как в Барселоне Ферстаппен праздновал свою первую победу в Гран При. После этого был период, когда он продолжал допускать ошибки, а также попадать в аварии. Но несмотря на молодость, теперь он стал намного опытнее, и его отличает великолепная форма».