Пиастри: Мы с Томом Сталлардом настроены на одну волну

Судя по словам руководства McLaren, в команде довольны гонщиками, но, конечно, Оскар Пиастри оценивает свою работу вполне самокритично, в частности, подчёркивает, что процесс выстраивания отношений с Томом Сталлардом, его гоночным инженером, ещё продолжается.

Пока они вместе отработали только на пяти Гран При, и хотя уже начинают «притираться» друг к другу, этого недостаточно, чтобы достичь полного взаимопонимания.

«Мы очень неплохо работаем. У Тома богатый опыт в Формуле 1, – приводит слова Пиастри издание Speedcafe. – Когда мы проведём больше гоночных уик-эндов, мы будем всё лучше узнавать стиль работы друг друга. Перед началом сезона мы приложили немало усилий, чтобы гарантировать, что мы говорим на одном языке и настроены на одну волну. Думаю, в этом плане у нас всё получается.

Есть определённые вещи, которые проявляются только, когда вы в условиях прессинга проводите квалификацию или гонку, но я считаю, что всё складывается очень здорово. Никто не жалуется – просто остаются какие-то нюансы, которые мы ещё сможем изменить, но в целом работать с Томом очень приятно».

Кстати, Сталлард – бывший гребец, в своё время выступавший за сборную Великобритании, и на Олимпиаде в Пекине в 2008 году он завоевал серебряную медаль. Вскоре после этого он начал работать в McLaren в качестве гоночного инженера, сотрудничал с Дженсоном Баттоном, Стоффелем Вандорном, Карлосом Сайнсом, Даниэлем Риккардо, и вот теперь настала очередь Пиастри.