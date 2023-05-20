Зак Браун: Мы в восторге от наших гонщиков

После пяти гонок на счету McLaren только 14 очков, из которых 12 были заработаны на этапе в Австралии. Несмотря на неудачное начало сезона, руководитель команды Зак Браун с оптимизмом смотрит в будущее.

«В нашей команде потрясающая атмосфера, – приводит слова Зака издание Racingnews365. – После плохих уик-эндов мы отряхиваемся и идём вперёд. Все в команде очень мотивированы, и Андреа Стелла уделяет этому вопросу большое внимание.

В автоспорте успешные дни чередуются с неудачными, но мы все с оптимизмом смотрим в будущее. У McLaren потрясающая пара пилотов, которая в обозримом будущем станет такой же хорошей, как и пара гонщиков в любой другой команде. Думаю, наш состав будет даже лучше, учитывая сочетание молодости и опыта. Мы в восторге от наших гонщиков».