Артур Леклер: Я мечтаю о победе в Монако

После отмены этапа в Имоле гонщики Формулы 2 готовятся к важному уик-энду в Монако, и пресс-служба Automobile Club de Monaco предоставила слово Артуру Леклеру, младшему брату пилота Ferrari Шарля Леклера, задав ему несколько вопросов о легендарной городской трассе.

«В моём детстве вместе с семьёй мы обычно смотрели Гран При Монако с трибун, – рассказал Артур, выступающий за команду DAMS и проходящий обучение в Гоночной академии Ferrari. – Помню, когда мы с братом были маленькими, мы даже иногда плакали, потому что рёв гоночных моторов был слишком громким, и нам приходилось использовать беруши.

Но сейчас я сам выступаю на трассе в Монако перед трибунами, заполненными болельщиками, и это доставляет совершенно особые ощущения.

В юности я всегда ездил в школу на автобусе по улицам, по которым проходит трасса. Но когда я проеду на машине Формулы 2 по этим улицам, перекрытым для обычного транспорта, то получу просто неповторимые впечатления, ведь это значит, что сбылась моя мечта.

Сейчас я провожу много времени на базе в Маранелло, поскольку по-прежнему являюсь слушателем Гоночной академии Ferrari, и там мне оказывают отличную поддержку. Это способствует поддержанию физической формы, правильной психологической подготовке, а также я работаю с инженерами, причём, у меня есть возможность общаться со специалистами заводской команды Формулы 1. В дни Гран При я могу быть вместе со Скудерией, и для меня очень полезно наблюдать за работой лучших профессионалов автоспорта.

Но когда у меня есть возможность, я возвращаюсь домой, в Монако, чтобы повидаться с друзьями и семьёй.

Благодаря выступлениям в молодёжных сериях, я научился правильно работать с резиной на дистанции гонки и считаю это моей сильной стороной. Однако моим слабым местом остаётся квалификация, но я упорно работаю, чтобы добиться улучшений, и позитивные сдвиги уже есть.

А вообще пилотировать машину Формулы 2 очень непросто, тем более для новичка. При этом моей самой большой мечтой остаётся Формула 1. Чтобы её осуществить, я уделяю максимум внимания тому, чем занимаюсь сейчас. Я доволен тем, как складывается для меня начало сезона, ведь мои дела идут лучше, чем у остальных новичков чемпионата, так пока всё в порядке.

Понятно, что мне есть над чем работать и я не вполне удовлетворён результатами, но продолжаю учиться. Конечно, я мечтаю о победе в Монако, хотя это не значит, что сейчас я испытываю какой-то дополнительный прессинг, поскольку считаю, что это только мешает».

Тренировка в Формуле 2 пройдёт в ближайший четверг, днём в пятницу пройдёт квалификация, причём гонщики будут разбиты на две группы, чтобы избежать лишних проблем с трафиком. Днём в субботу стартует спринт (дистанция 30 кругов или продолжительность 45 минут плюс один круг), а утром в воскресенье состоится основная гонка уик-энда (42 круга или 60 минут плюс один круг).