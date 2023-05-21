Дженсон Баттон: Крепче держите свои банки с пивом!

10 июня Дженсон Баттон во второй раз в своей карьере выйдет на старт «24 часов Ле-Мана», а первый опыт участия в легендарном марафоне он получил в 2018 году, когда выступал за российскую команду SMP Racing.

Его напарниками тогда были Виталий Петров и Михаил Алёшин, пилотировали они спортпрототип BR1 класса LMP1, однако до финиша не добрались.

Сейчас Дженсон участвует в новом и несколько необычном проекте, о котором мы уже рассказывали: он называется Garage 56, его реализует американская команда Hendrick Motorsports при поддержке Chevrolet и Goodyear. Вместе с Джимми Джонсоном и Майком Рокенфеллером Баттону предстоит проехать гонку в Ле-Мане вне зачёта на Chevrolet Camaro ZL-1, машине NASCAR, специально переделанной с учётом особенностей 24-часового марафона.

Их экипаж под №24 будет участвовать в соревнованиях в так называемом «Инновационном» классе, и это весьма интересная затея.

«Осталось всего несколько недель до того дня, когда мы вместе с Джимми и Майком проверим мощь нашего монстра в поворотах кольца Сартэ в «24 часах Ле-Мана», которые в этом году пройдут в сотый раз! – таким комментарием Дженсон сопроводил фотографию машины, поделившись ею в социальных сетях. – Крепче держите свои банки с пивом и тарелки с барбекю, потому что наше приближение вы почувствуете ещё до того, как увидите!»

Тот, кто бывал на гонке в Ле-Мане, знает, о чём говорит чемпион мира 2009 года. Конечно, он допустил некоторое преувеличение, но если находиться достаточно близко к трассе, то вы просто физически ощущаете сотрясения атмосферы, когда мимо на полной скорости пролетает могучий спортпрототип или даже спорткар.

Организаторы марафона сообщают, что все билеты на юбилейную гонку проданы, хотя возможность посмотреть тренировки, которые начинаются 4 июня, пока остаётся.