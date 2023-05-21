Лиам Лоусон одержал вторую победу в Super Formula

Лиам Лоусон, гонщик молодёжной программы Red Bull, в этом году выступающий в Super Formula, выиграл гонку на трассе Autopolis – это его вторая победа в японской серии.



Стартовал Лиам не лучшим образом, потеряв одну позицию, но ему удалось отыграться – в том числе за счёт тактики более раннего пит-стопа, а затем, несмотря на выезд автомобиля безопасности на поздней стадии гонки, первым пересечь линию финиша на 1,2 секунды раньше Ритомо Миаты.

Лоусону помог грамотно проведённый рестарт и умение правильно работать с резиной, рационально расходовать её ресурс.

Сегодняшний успех позволил новозеландцу возглавить личный зачёт, хотя его преимущество перед ближайшим соперником, Миатой, всего 4 очка.