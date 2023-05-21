Маффей: Продавать Формулу 1 не входит в наши планы

Грег Маффей, исполнительный директор Liberty Media, заверил, что Формула 1 не продаётся. К этой теме он вернулся на днях, выступая на бизнес-конференции в Нью-Йорке, которую проводила компания Moffett Nathanson.

В начале года появились слухи, что в Liberty отклонили предложение государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии о продаже акций Формулы 1 за 20 миллиардов долларов.

Маффей уже говорил, что вся эта история абсолютно не соответствует действительности, но сейчас дал более развёрнутый комментарий.

«Есть ли шансы, что мы соберёмся продать Формулу 1, после чего нам придётся платить корпоративный налог? – цитирует его слова лондонская газета The Mirror. – Те, кто нас знает, должны понимать, что это не входит в наши планы. Это должно положить конец любым дискуссиям о том, что наши друзья из Саудовской Аравии готовы приобрести Формулу 1 на следущей неделе или что-то вроде того.

Нас очень радует и текущее положение дел в Формуле 1, и её дальнейшие перспективы. Если посмотреть на уровень доходов, то всё идёт очень неплохо. Телевизионная аудитория растёт, также увеличилось число дистрибьюторов, которые продвигают наш продукт, в том числе в цифровой сфере. Среди промоутеров гонок есть наши партнёры.

Мы смогли добавить в календарь чемпионата новые гонки, и, возможно, осталось место для ещё одного Гран При. Объём спонсорской поддержки также очень заметно вырос, мы подписали контракты с несколькими глобальными спонсорами. Полагаю, число партнёров такого уровня выросло с пяти до 12-ти.

Мы видим хорошие перспективы, открываются новые возможности, связанные с тем, что мы готовим в Лас-Вегасе, где мы сами являемся промоутером Гран При, и это позволит нам многому научиться».