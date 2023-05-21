Макс Ферстаппен выступит в виртуальной гонке в Имоле

В Формуле 1 отменили Гран При Эмилии-Романьи из-за сильных наводнений в регионе, но болельщики всё же увидят борьбу в Имоле в этот уик-энд.

Макс Ферстаппен и его киберспортивная команда Team Redline объявили о проведении соревнований Real Racers Never Quit, в рамках которых в воскресенье состоится виртуальная гонка Формулы 1 в Имоле. Пока из гонщиков чемпионата подтверждено участие только самого Ферстаппена, но нет сомнений, что другие пилоты Формулы 1 составят ему компанию.

Старт заездов запланирован на 21 мая в 16:30 по московскому времени. Прямая трансляция – на канале Team Redline.