Норрис повеселил всех по ходу виртуальной гонки в Имоле

В воскресенье Макс Ферстаппен и его киберспортивная команда Team Redline проводила серию гонок на виртуальной трассе в Имоле, и об этой благотворительной акции, проходившей под девизом Real Racers Never Quit (что можно трактовать, как «Настоящие гонщики никогда не уходят со сцены»), организованной для сбора средств для итальянского региона Эмилия-Романья, мы рассказывали.

Первую гонку выиграл Ферстаппен, а затем, когда участники «пересели» на машины Формулы Ford, среди участников неожиданно появился Ландо Норрис, хотя изначально не собирался этого делать, и изрядно всех повеселил.

Ландо, сознательно допустив фальстарт, прорвался через весь пелотон, вышел в лидеры, после чего победоносно провозгласил: «Макс, глотай мою пыль, бейби!»

Но Ферстаппен быстро его догнал и опередил, срезав по обочине поворот Piratella, после чего Норрис весело прокомментировал: «Границы трассы! FIA!»

В общем, было нескучно, и за происходившим на виртуальной трассе наблюдали около 25 тысяч человек. Среди участников акции были гонщики молодёжной программы Red Bull Аюму Иваса, Джек Кроуфорд, Айзек Хаджар и Энцо Фиттипальди, а также действующий чемпион Формулы 2, резервный пилот Aston Martin Фелипе Другович и резервист Alpine Джек Дуэн.