Пьеро Феррари поддерживает Фредерика Вассёра

Фредерик Вассёр возглавил команду Ferrari только в начале года, и перед ним стоит крайне сложная задача – добиться, чтобы она вернулась в лидеры чемпионата мира. Пока дела Скудерии складываются далеко не лучшим образом, и после пяти этапов сезона она занимает только 4-е место в Кубке конструкторов, однако Пьеро Феррари верит, что Вассёр – именно тот человек, кому такая задача по силам. Но он не справится с ней в одиночку.

«Для того, чтобы он смог чего-то добиться, мы должны дать ему время, – подчеркнул сын основателя Ferrari, занимающий пост вице-президента компании, в интервью итальянскому журналу Autosprint. – Вассёр знает, что такое автоспорт, ведь он работает в этой сфере столько лет и заслуживает нашего доверия.

Но мы должны продолжать укреплять команду, и для того нам нужны люди с разным опытом. В прошлом мы добивались высоких результатов, когда реформировали нашу организацию и приглашали специалистов из других команд.

С какими-то вещами мы и сами неплохо справляемся, однако чтобы укрепить кадровый состав Скудерии, нам также нужны высококлассные профессионалы в других областях».