Сайнс: Мы не ждали, что так много уступим Red Bull

В интервью The Race Карлос Сайнс говорил об отставании от Red Bull в текущем сезоне…

Карлос Сайнс: «В 2022-м возникло ощущение, что Ferrari постепенно возвращается на вершину. Мы ожидали, что по крайней мере останемся на том же уровне. И не только я этого ждал, а вся команда.

Когда в первых гонках выяснилось, что уступаем Red Bull полсекунды, смириться с этим было непросто. Нам пришлось начать всё заново, вернуться к чертежам, убедиться в том, что все мы поддерживаем максимальную мотивацию.

Если бы сейчас мы занимали четвёртое место в Кубке конструкторов, но знали, что каждый уик-энд у нас есть шанс заработать поул и выиграть гонку, принять это было бы легче.

Скорость Red Bull в этом сезоне застала нас врасплох. И думаю, что не только нас. В Mercedes и Aston Martin тоже наверняка не ждали, что будут так далеко позади».