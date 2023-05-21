Трассу в Монако готовят 200 человек и 70 компаний

Ронан Ле Лаллу работает в Автомобильном клубе Монако и отвечает за подготовку знаменитой городской трассы. Перед гонкой Формулы 1 он рассказал о том, как организована эта работа и какие сложности с ней связаны.

Ронан Ле Лаллу: «Подготовка любой городской трассы – довольно сложное дело, тем более в Монако. Мы приступаем к работе за шесть недель до гонки, и задача состоит в том, чтобы всё это как можно меньше сказывалось на повседневной жизни княжества, хотя добиться этого не всегда получается.

Всё начинается с центральной части трассы, где располагается дирекция гонки и комплекс боксов, и эта часть работы людям не мешает. Но потом мы начинаем устанавливать ограждения, барьеры, отбойники, а это уже создаёт для всех некоторые помехи.

В процессе организации Гран При Монако довольно сложно всё чётко спланировать и координировать действия всех подразделений. Всего в работах участвует до 200 человек и 70 разных компаний, а это довольно большая группа людей. Однако непосвящённые не в курсе, что разбирать всё, что связано с проведением гонок, намного сложнее, чем монтировать.

Объём работы фактически тот же, только выполнить его надо всего за три недели. Операция по демонтажу здания дирекции гонки или комплекса боксов требует точно таких же усилий, как и его сооружение, ведь следующие восемь месяцев все эти элементы будут находиться на складе, и они должны быть в полной целости и сохранности.

Общий вес конструкций, из которых состоит одно здание – 60 тонн, а у нас таких зданий – 12.

В отличие от других городских трасс, наша в ночное время открывается для движения транспорта, но утром, когда мы её снова закрываем, она сразу должна соответствовать всем стандартам FIA, а это всё усложняет».