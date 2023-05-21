В дни гоночного уик-энда в Сильверстоуне пройдут парады исторических машин Формулы 1, в которых могут принять участие все, у кого такие машины есть.

Как явствует из сообщения, опубликованного организаторами парада, компанией Officina Caira, «любой владелец старой машины Формулы 1 может принять участие и проехать по этой великолепной трассе перед уникальной аудиторией болельщиков, получить позитивные эмоции в историческом паддоке, а также возможность пообщаться со знаменитыми гонщиками».

Правда, организаторы предупредили, что мест на стартовом поле остаётся всё меньше.

Заезды исторических машин будут проходить каждый день начиная с четверга и продолжаться 15 минут. Участникам гарантирован доступ в гостевую зону для VIP-гостей и, разумеется, полноценное питание. Вот только за всё это придётся заплатить 2500 евро, но за эти деньги хозяин машины может пригласить с собой пять человек.

Гран При Великобритании пройдёт на классическом автодроме в Сильверстоуне с 7 по 9 июля.