Валттери Боттас выступил в велогонке в Шотландии

Велокроссы – любимый способ Валттери Боттаса поддерживать необходимую физическую форму, и финский гонщик Alfa Romeo старается не упускать возможности потренироваться или даже принять участие в соревнованиях, в какой бы точке планеты он ни находился.

В этот уик-энд Валттери и его подруга, австралийская велосипедистка Тиффани Кромвелл, выступили в гравийной гонке в Шотландии, проходившей в рамках так называемой Gravel World Series. Похоже, Боттас остался доволен и этим опытом, и достигнутым результатом.

«Неплохой день в седле велосипеда! – прокомментировал он на своих страницах в социальных сетях. – Получил удовольствие, испытав себя на дистанции 113-километровой гонки на гравийной трассе! По-моему, я показал 114-й результат среди тысячи с лишним участников. А вот кто настоящий герой, так это Тиффани, победившая в женском разряде!

Но самое главное, мы отлично провели день на природе!»