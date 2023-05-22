Бергер: Европейские традиции Формулы 1 нельзя ломать

Герхард Бергер считает, что хотя американский рынок важен для Формулы 1, нельзя забывать, что в её основе лежит европейская культура, и эти связи нарушать нельзя. А попытки американизировать чемпионат, привносить в него слишком много элементов шоу ни к чему хорошему не приведут.

Разумеется, Бергер (дважды, в 1988-м и 1994-м, занимавший 3-е место в чемпионате мира), имеет в виду помпезную церемонию представления гонщиков, предварявшую Гран При Майами.

«Сейчас, когда руководство чемпионата в руках Liberty Media, нам наконец-то удалось привлечь внимание Америки к Формуле 1, и это меня радует, – прокомментировал Бергер в эфире австрийского телеканала ServusTV. – Но я бы отметил, что Формуле 1 в основном свойственна европейская культура, и эти традиции нельзя ломать.

Все эти привнесённые американцами элементы шоу порой отвлекают внимание от главного, и лично мне это не по душе. В том числе мне не понравился сериал Drive to Survive, снятый Netflix.

Правда, когда мы в своё время гонялись в Америке, то не чувствовали, что Формула 1 вызывает у местной публики особый энтузиазм. Наши гонки были интересны только самым продвинутым болельщикам, и на каждом Гран При собиралось примерно 30 тысяч зрителей. Но в Майами сейчас было 300 тысяч, а в Остине в прошлом году и все 400».

Но что-то подсказывает, что в Liberty Media останутся глухи к подобным комментариям, и будущий Гран При Лас-Вегаса, который пройдёт в ноябре, по части американизации шоу перекроет всё то, что мы видели до этого.