Доменикали не хочет, чтобы гонщики критиковали Формулу 1

Руководителю Формулы 1 Стефано Доменикали не нравится, что гонщики открыто высказывают критические замечания в адрес нововведений. В частности, ему не понравилось высказывание Макса Ферстаппена на официальной пресс-конференции FIA о том, что от этапов со спринтом нужно отказаться.

Стефано Доменикали: «Мне не нравится общество, в котором люди не могут говорить то, что хотят. Но водителям иногда стоит вспоминать о том, что они являются частью чего-то большего. И им не стоит быть эгоистами.

Гонщики – часть этого спорта и этого бизнеса, который растёт потому, что мы умеем смотреть шире. Иногда непросто выйти из зоны комфорта, но мы не можем позволить себе довольствоваться достигнутым.

Мы рассмотрим некоторые особенности формата уик-эндов со спринтом в конце сезона, когда проведём их шесть раз. И конечно, у нас тоже не будет спринтов в каждый уик- энд. Но у нас есть новая аудитория, нам нужно сделать зрелищной каждую сессию, а не позволять всем ездить по кругу исключительно в интересах инженеров и гонщиков.

Я не беспокоюсь по поводу того, что Ферстаппен может уйти из спорта. Он сказал, что любит спорт, и это правда. Макс – чемпион мира, он борется за третий титул. Он родился в машине. Я бы сказал, что он проведёт в Формуле 1 больше времени, чем я».