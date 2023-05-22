Эдди Джордан: Я предлагал Сенне 50% акций Jordan

В своё время, точнее, с 1991-го по 2004 год, Эдди Джордан был владельцем и руководителем команды, которая в то время носила его имя, а теперь после целой череды трансформаций стала Aston Martin F1. В истории Jordan были разные периоды, и о каких-то её эпизодах широкая публика, возможно, не знает.

Об одном из таких весьма любопытных эпизодов Джордан недавно рассказал в подкасте Formula for Success («Формула успеха»).

«В 1982-м со мной сотрудничал парень, которого звали Джим Райт, и он занимался тем, что был моим «разведчиком». Среди гонщиков, выступавших в молодёжных категориях, он искал самых перспективных для моей команды Формулы 3, – вспоминал Эдди Джордан. – В большинстве случаев у этих гонщиков было совсем немного денег, а у меня была возможность находить средства для моей команды – так ко мне попали Мартин Брандл, Джонни Херберт и Жан Алези.

Этот Джим Райт пришёл ко мне и сказал, что я просто обязан взглянуть на одного гонщика по фамилии да Силва, который занял 3-е место на Фестивале Формулы Ford и был там среди лучших, а также здорово выступал Формуле Ford 2000 за команду Rushen Green.

И я отправился на автодром Снеттертон, чтобы на него посмотреть. На этой трассе есть хитрые S-образные повороты, которые почти никто не может проехать на полном газу. И я помню, что этот парень на каждом круге пролетал эти повороты на полной скорости, не допустив ни одной ошибки.

Я тогда подумал, что он действительно талантливый гонщик, который понимает, что такое скорость, точность пилотирования и стабильность. Я попытался подписать с ним контракт на сезон 1983 года, но не смог, поскольку он входил в гоночную программу компании Marlboro, а моё имя в те времена был недостаточно авторитетным.

Как известно, в Marlboro отправили его гоняться за команду West Surrey Racing, и потом он выиграл Гран При Макао, после чего уже никогда не выступал в Формуле 3 и сменил имя, стал называться Айртоном Сенной.

Но мы подружились, и несколько лет спустя именно он привёл ко мне Рубенса Баррикелло.

Постепенно Айртон разочаровался в команде McLaren, это было перед тем, как он перешёл в Williams. Его уже ничего не радовало, и можете верить мне, можете не верить, но я предложил ему бесплатно 50% акций Jordan, если бы он согласился выступать за мою команду. При этом он должен был бы оставаться моим партнёром, поскольку я чувствовал, что стоимость команды вместе с Сенной была бы в два раза выше.

Это бы компенсировало мои потери, и мне показалось, что это могло стать очень неплохой сделкой. Если бы одну из моих машин пилотировал такой гонщик, как Сенна, команда получила бы признание, и поток спонсорских денег вырос бы многократно.

Айртон мне всегда нравился, но, к сожалению, вскоре он погиб. Не стану утверждать, что он согласился бы на моё предложение, но мы довольно далеко зашли в переговорном процессе, потому что он хотел, чтобы у него была собственная команда. И я ему предлагал такую возможность…»