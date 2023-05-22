Фурбатто: Создать копию машины просто невозможно

Лука Фурбатто второй сезон занимает пост главного инженера Aston Martin F1, куда перешёл из Alfa Romeo, он один из авторов тех преобразований, которые сейчас происходят в команде из Сильверстоуна, и благодаря которым она добилась столь впечатляющего прогресса.

«Когда я подписал контракт с этой командой, меня привлекли перспективы, которые открывались перед Aston Martin, связанные с развитием команды и её стремлением к победам, – цитирует Фурбатто испанская Marca. – Надо ведь не только заниматься машиной, но и видеть ограничения, связанные с существующей инфраструктурой, планировать её улучшение, потому что наша цель – победа в чемпионате мира».

Фурбатто не согласен, когда AMR-23 называют копией машины Red Bull, хотя технический директор Aston Martin Дэн Фэллоуз раньше работал в команде из Милтон-Кинса: «На самом деле создать копию машины просто невозможно, ведь между этими двумя шасси есть фундаментальные отличия в архитектуре: мы используем силовую установку, коробку передач и заднюю подвеску Mercedes.

Справедливости ради надо сказать, что Дэн Фэллоуз и Эрик Бландин (перый ранее работал в Red Bull Racing, второй – в Mercedes) привнесли свои подходы в разработку аэродинамических решений, и вероятно, это позволило сделать важный шаг в плане повышения скорости машины. Но если вспомнить предыдущий сезон, то во второй половине года мы уже добились существенных перемен к лучшему.

В 2022-м к шестому этапу сезона мы изменили аэродинамическую концепцию шасси, однако уже в феврале приступили к производству первых его компонентов, и это было до того, как в Red Bull представили свою машину. Мы осознали, что выбрали неверное направление в работе с аэродинамикой, но кроме улучшений в этой области, по ходу сезона внесли ряд усовершенствований в ходовую часть.

Благодаря этому машина становилась всё лучше, и во второй половине года мы, вероятно, были пятыми по скорости и стабильно зарабатывали очки. Сейчас команда выступает ещё увереннее, в пяти гонках мы четыре раза поднимались на подиум и занимаем второе место, уступая только Red Bull. Мы все хотим добиться успеха, у всех боевой настрой, и мы хотим, чтобы наша команда постоянно двигалась вперёд».