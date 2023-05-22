Indy 500: Поул выиграл Алекс Палоу, установив новый рекорд

Алекс Палоу, гонщик Chip Ganassy Racing и чемпион IndyCar 2021 года, лидирующий в личном зачёте в текущем сезоне, сделал серьёзную заявку на победу в гонке Indy 500, которая пройдёт в Индианаполисе в следующее воскресенье.

Когда в Москве уже было за полночь, на знаменитом овальном автодроме, который иногда называют «старой кирпичницей», Палоу оказался лучшим в противостоянии с пятью другими гонщиками, прошедшими в «Быструю шестёрку», т.е. в финальный «шутаут».

Испанский гонщик проехал свою серию из четырёх быстрых кругов со средней скоростью 234,217 миль в час. В километрах в час его результат выглядит вообще фантастически – 376,936! И это новый рекорд в истории Indy 500.

В прошлом году Алекс стартовал в Indy 500 со второй позиции, но на этот раз выиграл поул, поскольку его результат никто не смог превзойти.

Хотя Ринус ВиКей из Ed Carpenter Racing второй и третий круги в своей серии проехал даже быстрее, но первый и четвёртый были хуже, чем у Палоу, и даже минимального перевеса в 0,006 мили в час было достаточно, чтобы поул остался за Алексом.

Третий результат показал Феликс Розенквист, гонщик Arrow McLaren, выступающий в этот уик-энд очень стабильно; из второго ряда гонку начнут Сантино Ферруччи (A.J. Foyt Racing), Пато О’Вард, ещё один представитель McLaren, и Скотт Диксон, напарник Палоу по Chip Ganassi Racing.

«Для меня этот успех значит очень много! А также для нашей команды и вообще для всех, – прокомментировал счастливый обладатель поула. – Мы понимали, что борьба будет очень острой – так и получилось, но команда подготовила для меня очень быструю машину, так что сегодня я просто счастлив!

Мы знали, что надо выбирать агрессивные настройки, чтобы проехать хороший первый круг и после этого показывать стабильные результаты. На четвёртом круге было уже по-настоящему трудно держать такую скорость, но нам это всё-таки удалось. Я понимал, что это того стоит, хотя у нас был всего один шанс.

Теперь поборемся за победу, продолжим трудиться, хотя до гонки ещё далеко. Она обещает быть тяжёлой, поэтому сейчас надо насладиться поулом, отпраздновать вместе с командой победу в квалификации, а там будет видно!»