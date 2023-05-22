Лэнс Стролл как фактор преемственности в Aston Martin

Лука Фурбатто, главный инженер Aston Martin F1, назвал вклад Лэнса Стролла в работу команды одним из ключевых факторов, влияющих на её прогресс.

Стролл перешёл в неё из Williams в 2019 году, когда она ещё называлась Racing Point, и с тех пор его напарниками были такие опытные профессионалы как Серхио Перес, Себастьян Феттель, а теперь им стал Фернандо Алонсо.

И хотя двукратный чемпион мира за рулём машины AMR23 выступает явно более успешно и уже четыре раза поднимался на подиум, Фурбатто весьма похвально отзывается о канадском гонщике.

«Именно Лэнса в последние несколько лет можно считать фактором, обеспечивавшим преемственность, и это очень важно, – поделился он в интервью RacingNews365. – Конечно, в течение двух сезонов с нами был Себастьян, а теперь с командой сотрудничает Фернандо, но на самом деле преемственность обеспечивает Лэнс.

Во многих отношениях его можно считать очень хорошим гонщиком. Обратная связь, которую он предоставляет, вполне сравнима с информацией Себастьяна, а в этом году и Алонсо.

Когда мы занимаемся разработкой инженерных решений, связанных с ходовой частью машины, оценки Лэнса являются ключевыми и позволяют понять, хорошо мы справились с задачей или нет».

В начале сезона Стролл был не в лучшей физической форме, поскольку незадолго до этого получил травмы обеих рук и правой ноги, что не помешало ему показать 8-й результат в квалификации в Бахрейне и 6-й в Саудовской Аравии.

«Когда первый сектор трассы в Джидде он проехал быстрее всех, это меня особенно впечатлило, – добавил Фурбатто. – Хотя у него были травмированы оба запястья и большой палец ноги, на том очень быстром секторе со слепыми поворотами он продемонстрировал, насколько он талантлив, и мы очень рады, что Лэнс выступает за нашу команду. Кстати, если говорить о балансе машины, то в своих предпочтениях он, пожалуй, ближе к Фернандо, чем к Себастьяну».