Президент FIA отреагировал на трагедию в Мексике

Президент FIA Мохаммед бен Сулайем отреагировал на трагические события, произошедшие в субботу на северо-западе Мексики, где участники ралли Baja California подверглись вооружённому нападению. По сообщениям местных СМИ, в результате обстрела десять человек погибли и ещё девять получили огнестрельные ранения.

«Я в ужасе от сообщений об отвратительной атаке, которой подверглись участники Baja California Rally в Мексике. Соревнования по автоспорту должны быть безопасным местом для их участников и зрителей. От имени всей семьи FIA хочу сказать, что сейчас все наши мысли и молитвы о жертвах этого акта бессмысленного насилия», – заявил президент федерации.

Как пишет испанская газета El Pais, в сети появились видео и фотографии, на которых видны последствия атаки: изрешеченные пулями машины и лежащие на земле тела. В одном из видеороликов даже есть кадры, на которых несколько человек стреляют из винтовок в машины участников ралли, а зрители в ужасе разбегаются.

Точное место, где произошла атака, не называется, но это было на территории муниципалитета Энсенада в штате Нижняя Калифорния. По информации мексиканской полиции, стрельба началась примерно в два часа дня в районе города Сан-Висенте.

Нижняя Калифорния давно считается самым небезопасным штатом Мексики, статистика преступлений с применением насилия там крайне тревожная. Это связывают с враждой местных криминальных группировок, претендующих на контроль над территорией штата, однако чем была вызвана субботняя атака, пока неизвестно. Ралли в этом штате проводится с 2018 года, но никогда раньше подобные происшествия зафиксированы не были.