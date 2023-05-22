В Ferrari готовы продлить контракт с Шарлем Леклером

После отмены этапа в Имоле команды Формулы 1, в том числе и Ferrari, успели быстро покинуть территорию пострадавшего от проливных дождей региона Эмилия-Романья и вывезти все свои грузы, после чего автопоезда с машинами и оборудованием благополучно прибыли в Монако.

Поскольку представители высшего менеджмента команд редко появляются на автодроме раньше четверга, то руководство Ferrari даже не добралось до Имолы, а осталось в Маранелло, где в эти дни Джон Элканн, президент компании, провёл ряд совещаний. Вполне очевидно, что в их повестку были включены вопросы, связанные с неудовлетворительными результатами Скудерии, поэтому обсуждался план действий по повышению эффективности машины как в ближайшее время, так и в среднесрочной перспективе.

Некоторые итальянское источники сообщают, что одной из тем было продление контракта с Шарлем Леклером: предварительные переговоры с гонщиком из Монако уже состоялись, и вполне вероятно, что он продолжит выступать за Ferrari и после 2024 года.

Бенедетто Винья, исполнительный директор компании, и Фредерик Вассёр, руководитель Скудерии, обеспокоены предстоящим переходом Лорана Мекиса в AlphaTauri, поэтому в ходе совещаний также обсуждалась возможность отправить французского специалиста в «академический отпуск», однако окончательное решение принято не было.

Несмотря на недавние комментарии Хельмута Марко, итальянское издание Formu1a.uno пишет буквально следующее: хотя договорённости с Red Bull пока не достигнуты, уже не секрет, что в Ferrari перейдут Пьер Ваше, признанный специалист по аэродинамике, Энрико Бальбо, возглавляющий в команде из Милтон-Кинса этот отдел, а также Пол Монаган, её главный гоночный инженер.

Якобы Шарля Леклера и Карлоса Сайнса уже заверили, что технический департамент Ferrari получит подкрепление в лице этих трёх высококлассных профессионалов.