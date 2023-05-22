Видео: «Тройная корона» McLaren

У команды McLaren славная история, но в длинном списке её достижений есть и особенное: так называемая «Тройная корона». Только McLaren может похвастаться тем, что её машины и её гонщики в своё время побеждали в трёх самых престижных гонках мира – Гран При Монако, Indy 500 и «24 часа Ле-Мана».

В следующий уик-энд на классической городской трассе в средиземноморском княжестве в 80-й раз пройдёт гонка, которая называется Гран При Монако. Проводилась она с 1929 года, хотя в те времена ещё не было Формулы 1.

В тот же день по другую сторону Атлантики на овальном автодроме в Индианаполисе состоится знаменитая гонка Indy 500, а 10 июня на французском кольце Сартэ будет дан старт марафону «24 часа Ле-Мана», который в этом году отмечает 100-летний юбилей.

В McLaren решили особенным образом отметить все эти события и сняли очень симпатичную короткометражку, им посвящённую. То, что в ней происходит меньше чем за три с половиной минуты экранного времени, понятно без перевода.

Мы видим, как некий пожилой джентльмен ведёт свою внучку в хранилище автоспортивных реликвий, находит там нужную ячейку и извлекает оттуда предмет, представляющий особую ценность…

В общем, смотрите сами, остаётся лишь напомнить, что в 1974-м Джонни Рутерфорд выиграл Indy 500 на машине McLaren 16C/D. В 1995-м триумфаторами в Ле-Мане были Янник Дальмас, Мизанори Секия и Джей-Джей Лехто, победившие в абсолютном зачёте на спорткаре McLaren F1 GTR. А в 1984-м Ален Прост добыл для McLaren первую победу в Монако – всего в истории команды таких побед было 15 – четыре из них на счету Проста, и пять раз эту гонку выиграл Айртон Сенна.