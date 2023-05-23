Alfa Romeo привезёт новинки в Монако

Гонщики Alfa Romeo Валттери Боттас и Гуаньюй Чжоу в двух предыдущих гонках не зарабатывали очки. В команде рассчитывают, что новинки, подготовленные к Гран При Монако, позволят прервать неудачную серию и финишировать в десятке в этот уик-энд.

Алессандро Алунни Брави, управляющий директор Sauber Group и представитель Alfa Romeo F1 Team: «Отмена Гран При в Имоле была правильным решением, учитывая сложную ситуацию в регионе Эмилия-Романья. Наши мысли с пострадавшими и с теми, кто борется с последствиями наводнений – мы готовы присоединиться к Формуле 1 и внести свой вклад в оказание помощи.

Вся команда с нетерпением ждала гонку в Имоле, поэтому теперь мы ещё более мотивированны перед этапом в Монако. Фактически, в этот уик-энд пройдёт первая европейская гонка сезона, на которую мы привезём новинки, которые изначально готовили для Имолы.

Гран При Монако с его культовыми поворотами и окружением, без сомнений, является самой известной гонкой Формулы 1, в которой все хотят преуспеть. На улицах княжества точность и внимание к деталям вознаграждается даже больше, чем обычно. В начале месяца мы продемонстрировали прогресс в Майами, опираясь на который продолжим работу в пятницу».

Валттери Боттас: «Как бы мы ни хотели выступать в гонках, отмена Гран При Эмилии-Романьи была правильным решением. Я выражаю сочувствие и поддержку пострадавшим и с нетерпением жду возвращения в будущем.

Этап в Монако не нуждается в представлении. Это особенный Гран При, к тому же домашний для меня – я рад, что смогу спать в своей постели! Я очень мотивирован хорошо выступить, и для этого мы максимально выложимся.

Темп машины на одном быстром круге в Майами был выше, чем на предыдущих этапах, и в этот уик-энд это будет иметь критически ключевое значении на трассе, на которой важна квалификация.

Нам предстоит ещё много работы, и после Майами команда продолжала работать над улучшением машины. Мы стремимся к дальнейшему прогрессу и хотим заработать больше очков».

Гуаньюй Чжоу: «Условий для проведения гонки просто не было, а безопасность всегда должна находиться на первом месте. Я желаю всего наилучшего пострадавшим от наводнений. Несколько лет назад я жил в Италии, и у меня связаны очень приятные воспоминания с тем временем.

Сейчас я с нетерпением жду Монако – на этом Гран При все хотят преуспеть, а на результат может повлиять любая мелочь. В Майами мы продемонстрировали небольшой прогресс, и теперь должны сохранить набранный темп и прибавить.

Команда собиралась обновить C43 в Имоле, но теперь мы поставим новинки на машину в Монако в этот уик-энд. Надеюсь, они принесут позитивные перемены и помогут вернуться в очки».