Браун: Трасса в Монако подходит MCL60 лучше, чем Майами

Зак Браун, принимая участие в подкасте F1 Nation, начал разговор о предстоящем Гран При Монако с успеха гонщиков его команды в квалификации в Индианаполисе: все четыре машины Arrow McLaren стартуют в Indy 500 из первой десятки, а Феликс Розенквист – из первого ряда.

При этом приходится признать, что в Монако у Ландо Норриса и Оскара Пиастри шансы на хороший результат явно ниже, однако исполнительный директор McLaren Racing не теряет оптимизма.

Зак Браун: «Мы добились прекрасного результата в квалификации, и мне бы хотелось провести в Индианаполисе как можно больше времени, ведь там у нас высокие шансы на успех. Я надеюсь на хороший результат и в Монако, но, к сожалению, расчитывать на победу было бы нереалистично.

Зато в IndyCar наши гонщики показывают хорошую скорость в течение всего мая, и в этот уик-энд все четверо могут выиграть Indy 500, хотя есть как минимум ещё десять претендентов на победу. В общем, у нас неплохие шансы, но соперники очень сильны.

Если сравнивать две эти гонки, то между ними огромная разница: в Индианаполисе борьба происходит на очень высоких скоростях, а в Монако скорости довольно низкие. Но вместе с тем обе гонки – события мирового масштаба, и к ним также надо добавить «24 часа Ле-Мана». Кстати, McLaren – единственная команда, на счету которой победы во всех трёх.

Все три – самые яркие события в мире автоспорта, ведь посмотреть Indy 500 собирается более 300 тысяч болельщиков, на старт выходят 33 машины, и скорости там превышают 370 км/ч. Такого больше нигде не увидишь.

А Гран При Монако – гонка с самой богатой историей в календаре Формулы 1. Квалификация там проходит в совершенно фантастическом ключе, и всё сопровождается просто волшебной атмосферой. Так что это две очень разные гонки, но обе вызывают у публики настоящий восторг, хотя и по совершенно разным причинам.

Этап в Майами сложился для McLaren откровенно неудачно, но теперь мы знаем, что помешало нам добиться более высоких результатов, так что первый шаг к исправлению проблем сделан. Поэтому думаю, что Монако мы должны выступить нормально. Понятно, что мы начали сезон с машиной, которую ещё предстояло дорабатывать, но сейчас наши дела уже идут намного лучше. Мы считаем, что трасса в Монако подойдёт MCL60 лучше, чем Майами, поэтому всё должно быть неплохо, хотя пелотон сейчас очень плотный, и всего пара десятых решают, вы окажетесь ближе к лидерам или ближе к аутсайдерам. Надо признать, что нашей машине не подходит жаркая погода, на ней начинается сильный износ задней резине, а в Майами было очень жарко. Кроме того, там новый асфальт, с чем был связан дефицит сцепления.

Как и в Бахрейне, условия в Майами не подходили нашей машине. Разумеется, когда у вас хорошая машина, то сложности проявляются меньше, и в среднем она лучше справляется с трассами разных типов, но я думаю, что в Монако всё сложится лучше. Так же мы считаем, что можем неплохо выступить в Монреале, а к австрийскому этапу и к Гран При Великобритании будут подготовлены весьма существенные технические новинки, поэтому во второй половине года мы должны прибавить».