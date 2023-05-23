Хорнер: Я бы Монтойю пригласил в Red Bull

В подкасте Extraordinary Tales руководителя Red Bull Racing Кристиана Хорнера спросили о том, кого из гонщиков последних лет он хотел бы видеть в команде…

Кристиан Хорнер: «За эти годы было несколько гонщиков, которых я хотел бы видеть у себя. Я считаю, что Хуан-Пабло Монтойя недоработал в Формуле 1. Я бы взял его в команду. Он был удивительно талантливым гонщиком, способным на большее.

Был ещё один пилот, проводивший тесты в команде Arden – я считаю его феноменальным гонщиком, которого Формула 1 упустила. Это был парень по имени Том Кристенсен, потом добившийся огромного успеха в спорткарах».