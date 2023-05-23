Indy 500: Уилсон травмирован и не сможет выйти на старт

Стефан Уилсон получил травму позвоночника на вчерашней тренировке в Индианаполисе и в воскресенье не сможет выйти на старт гонки Indy 500.

В машину британского гонщика команды Dreyer & Reinbold Racing на полном ходу перед первым поворотом овального автодрома сзади врезалась его соотечественница Кэтрин Легг, выступающая за Rahal Letterman Lanigan Racing. Она допустила явную ошибку, не успела сбросить скорость, и произошла довольно серьёзная авария.

Машина Уилсона вылетела в барьер, ударилась о него задней частью и даже подлетела в воздух. Разумеется, она была очень сильно разбита, но Стефан был в сознании, когда бригада спасателй помогала ему выбраться из кокпита. После этого гонщик был доставлен в университетский госпиталь Индианаполиса.

Когда стали известны результаты первичного обследования, команда выпустила короткое заявление: «Учитывая характер травмы, Уилсон не будет допущен к участию в воскресной гонке».

Стефан пока остаётся в госпитале, где будут проведены дальнейшие обследования. Он – младший брат Джастина Уилсона, бывшего гонщика Формулы 1, ChampCar и IndyCar, в августе 2015 года получившего смертельные травмы в аварии на овальном автодроме в Поконо.

33-летний Стефан Уилсон показал 25-е время в квалификации и должен был уже в пятый раз в карьере участвовать в Indy 500.