Изола: В Монако могут дебютировать новые дождевые шины

В Монако шинники привезут самые мягкие составы резины – С3 в роли Hard, C4 в роли Medium и C5 в роли в роли Soft, но прогноз обещает дожди…

Марио Изола, Pirelli: «Мы отправляемся в Монако не вполне в той ситуации, в какой ожидали. Это была вторая гонка в серии из трёх европейских Гран При, а стала первой из-за отмены Имолы. Картины разрушений ещё свежи в памяти, мы хотим выразить солидарность с семьями погибших и со всеми потерпевшими.

Гонки в Монако написали собственную главу в истории Формулы 1. Характеристики этой трассы, практически не менявшейся более 60 лет, делают её поистине уникальной. В Монако всегда возможны сюрпризы. Ни на одной другой трассе гонщик не может так компенсировать технические недостатки машины своим мастерством, а единственный инцидент может полностью изменить ситуацию.

Из-за сложности при обгонах гонка не всегда получается зрелищной, что делает субботнюю квалификацию ещё более интересной – стартовая позиция имеет ключевое значение для результата гонки.

Как это часто бывает на уличных трассах, в Монако Pirelli привезёт самые мягкие шины в своём ассортименте. Каждый вечер по ходу уик-энда трасса открывается для городского движения – это одна из особенностей Монако. В результате трасса не покрывается отработанной резиной и становится скользкой.

Судя по прогнозу, после отмены Имолы новые дождевые шины Cinturato Blue могут дебютировать в Монако, став ещё одной переменной предстоящего уик-энда».