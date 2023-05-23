Ньюи: Мы должны быть абсолютными прагматиками

После пяти этапов сезона на счету Red Bull Racing в два с лишним раза больше очков, чем у ближайших соперников, команды Aston Martin, и почти в три раза больше, чем у Ferrari, занимающей 4-е место в Кубке конструкторов.

Макс Ферстаппен и Серхио Перес словно по очереди выигрывают все гонки подряд, и понятно, что добиться столь впечатляющих результатов им позволяет машина, построенная под руководством Эдриана Ньюи.

Он принял участие в очередном выпуске Talking Bulls (что можно трактовать и как «говорящие быки», и как «поговорим о быках»), официального подкаста команды из Милтон-Кинса, и ему был задан вопрос: можно ли сказать, что RB19 даже превзошла его ожидания?

«И да, и нет, – улыбаясь, ответил руководитель технического департамента Red Bull Racing. – На старте сезона, в первых трёх гонках – безусловно, превзошла. Но мы должны быть абсолютными прагматиками, ведь впереди ещё двадцать с лишним гонок (вместе со спринтами), и соперники будут стараться изо все сил, поэтому надо продолжать упираться, а там будет видно, чего удастся добиться в конце года.

Как только вы позволите себе загордиться достигнутым, вас тут же опередят, а этого нельзя допускать. Когда вы лидируете, и все считают вас фаворитами, эта ситуация сама по себе создаёт дополнительный прессинг. Если у вас вдруг возникают проблемы, все тут же начинают вас критиковать, если же всё складывается хорошо, все говорят: «Мы знали, что так и будет».

Со стороны может казаться, что всё идёт гладко, но на самом деле это не совсем так. После предсезонных тестов у нас были некоторые тревоги по поводу надёжности, так что причины для волнений есть всегда. Они связаны не только с надёжностью, но и с эффективностью машины, например, в Мельбурне нам не удавалось найти оптимальный подход к резине, что особенно заметно проявлялось на тренировках в пятницу. Разобраться со всем этим удалось только к квалификации, но однозначно, что не всё у нас получается так уж легко.

В 2022-м в Формуле 1 вступил в силу новый технический регламент, и это была самая масштабная реформа за последние 40 лет, когда произошёл переход на машины с плоским днищем. Так что шасси изменилось очень существенно, и надо признать, что когда я впервые увидел новый регламент, то несколько напрягся.

Но команды оказали на FIA определённое давление, и в итоге я успокоился, поскольку регламент был скорректирован, и инженеры получили больше свободы, чем нам казалось изначально.

В начале прошлого года машины разных команд довольно заметно отличались друг от друга внешне, а это всегда хорошо, когда их можно узнавать не только по цветам. Мы избрали определённую концепцию, в Ferrari действовали по-своему, но всё-таки их машина в целом напоминала нашу, а в Mercedes избрали совсем другой путь.

По ходу первого сезона вы определяетесь со стратегией дальнейшей модернизации машины, однако никогда нельзя со всей определённостью сказать, какая из концепций потенциально окажется самой эффективной. В ходе аэродинамических исследований и в процессе усовершенствования ходовой части вы должны представить, чего хотите добиться в перспективе, какая машина у вас должна получиться в итоге.

Пока складывается впечатление, что в основу нашей машины заложена неплохая концепция. Наша RB19 – это эволюция прошлогодней RB18, в процессе создания которой мы учли ряд моментов, нас не устраивавших, и постарались их устранить.

Прошлогодняя машина была несколько тяжелее, чем нужно, но также мы были не вполне довольны отдельными аспектами управляемости. В общем, шёл обычный процесс доводки аэродинамики, а кроме того, был скорректирован регламент, и нам пришлось вносить изменения в конструкцию днища. Всё эти вещи надо учитывать, и в этом году мы работаем с машиной, которая внешне напоминает прошлогоднюю, но если говорить о разного рода нюансах, то она была существенно модернизирована».