В центре Барселоны появится F1 Village

На следующей неделе автодром в Барселоне в 33-й раз примет Гран При Испании, и чтобы праздник автоспорта был по-настоящему масштабным, правительство Каталонии и власти города совместно с автодромом организуют в центре Барселоны Formula 1 Village («Деревню Формулы 1»).

Она расположится районе порта совсем рядом со знаменитой Рамблой, где самая высокая концентрация туристов, и будет работать с 26 мая по 3 июня. Как сообщает пресс-служба автодрома, «Задача Деревни, куда будет открыт свободный доступ для всех, состоит в том, чтобы объединить средиземноморскую культуру, модернизм и космополитизм, свойственный этому месту, с Формулой 1, адреналином и восторгом, который ассоциируется с Circuit de Barcelona-Catalunya».

На территории Деревни разместятся разного рода аттракционы, тренажёры, подобные тем, на которых гонщики развивают реакцию, будут проходить традиционные соревнования на самый быстрый пит-стоп, а также гонки миниатюрных моделей машин, так называемых «слот-каров», на игрушечных трассах производства известной компании Scalextric. В общем, всяческих развлечений будет много.

Разумеется, будет там и отдельная киберспортивная зона с симуляторами, официально сертифицированными Формулой 1, даже будет реплика подиума. А также на всеобщее обозрение будет выставлена машина Williams FW41 образца 2018 года – на таких в том сезоне выступали Лэнс Стролл и Сергей Сироткин.

Когда гости Деревни попробуют свои силы на всех аттракционах, они смогут сменить обстановку и отправиться слушать выступления музыкантов и диджеев, поскольку разнообразная культурная программа тоже будет обеспечена.

Для публики юного возраста предусмотрена отдельная детская площадка, где можно раскрашивать картонные гоночные шлемы, соревноваться в гонках педальных машинок и играть в прочие игры.

Любую информацию об автодроме и Гран При Испании можно будет получить на нескольких европейских языках в специальном справочном бюро. И уже известно, что в понедельник, 29 мая, в F1 Village перед болельщиками выступит Альберт Фабрега, популярный испанский эксперт и комментатор телеканала DAZN.