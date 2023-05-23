В McLaren представили раскраску для Монако и Испании

Команда McLaren представила раскраску машины для предстоящих Гран При Монако и Гран При Испании.

Цветовое оформление MCL60 отсылает к «Тройной короне» коллектива из Уокинга – только McLaren может похвастаться тем, что её машины и её гонщики в своё время побеждали в трёх самых престижных гонках мира – Гран При Монако, Indy 500 и «24 часа Ле-Мана».

Задняя часть MCL60 оформлена в цветах McLaren M16C/D, за рулём которой Джонни Рутерфорд победил в Индианаполисе в мае 1974 года. Белые цвета машины – отсылка к McLaren MP4/2 Алена Проста, на которой французский гонщик победил в Монако.

Передняя часть выкрашена в честь победы, которую в 1995 году одержали в Ле-Мане Янник Дальмаc, Мизанори Секия и Джей-Джей Лехто, выиграв легендарный марафон в абсолютном зачёте на спорткаре McLaren F1 GTR.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Команда добилась величайших успехов в автоспорте, завоевав «Тройную корону». Мы с гордостью отпразднуем богатую историю McLaren Racing особой раскраской машины на Гран При Монако 2023 года.

В рамках празднования 60-летия компании и наследия Брюса Макларена уникальная раскраска отдаёт дань уважения трём победам «Тройной короны».

Ландо Норрис: «Для меня привилегия участвовать в мероприятиях, посвящённых 60-летней годовщине. В цветах машины для Гран При Монако мы объединили три культовые раскраски McLaren.

У команды впечатляющие достижения в Монте-Карло, и лично для меня было честью подняться на подиум в 2021 году. Мы максимально выложимся в гонке за рулём великолепно выглядящей машины, чтобы отпраздновать выдающееся наследие Брюса Макларена и команды».

Оскар Пиастри: «Раскраска машины в честь «Тройной короны» выглядит невероятно. Не могу представитель лучшего способа, чтобы провести свой первый Гран При Монако в Формуле 1 в качестве гонщика McLaren.

Брюс Макларен победил в Монако в 1962 году, и у команды богатая история успеха на этой трассе. Я с большой гордостью выйду на старт за рулём машины, выкрашенной в те же цвета, что и три гоночные машины, завоевавшие «Тройную корону».