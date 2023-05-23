В Mercedes планируют реконструкцию базы

В Mercedes планируют серьёзную реконструкцию базы в Брэкли, вложив 70 миллионов фунтов стерлингов, в стиле "кремниевой долины".

За эти деньги будет создана новая инфраструктура, включая места для отдыха, спортивные залы и рестораны для сотрудников.

Руководитель команды Тото Вольфф заявил, что одна из основных причин расширения – гораздо большее число сотрудников, которые сейчас работают в команде. Часть средств будет потрачена на сокращение выделения углекислого газа.

Тото Вольфф: «Наша база была рассчитана на 350 человек, а сейчас у нас 1250 сотрудников. В последние пять лет мы серьёзно расширили базу, а сейчас планируем построить несколько новых зданий в современном стиле. Там будут зоны отдыха, рестораны, ультрасовременный тренажерный зал и отдел маркетинга».