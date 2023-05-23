В Mercedes планируют сократить выбросы за счёт биотоплива

Во время европейской части сезона все трейлеры команды Mercedes, перевозящие оборудование и машины между этапами, будут использовать на 100% возобновляемое биотопливо.

По расчётам инженеров Petronas, за счёт использования их биотоплива второго поколения HVO 100, выбросы CO2 за каждый пройденный трейлерами километр должны сократиться на 89%, что приведёт к сокращению общих выбросов, генерируемых командой, более чем на 60%.

Тото Вольфф, руководитель команды: «Мы обязаны использовать глобальную платформу Формулы 1, чтобы быть больше, чем лидерами – мы хотим быть первопроходцами. Работая с нашим титульным и техническим партнером Petronas, мы считаем, что экологичное топливо занимает центральное место в стратегии команды по сокращению крупнейших источников выбросов и достижению чистого нуля к 2030 году.

Работая вместе, мы полностью привержены устойчивой высокой производительности. Сокращение выбросов на 89% на каждый километр, пройденный нашими грузовиками этим летом, станет настоящим достижением».