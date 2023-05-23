В Монако представили главный трофей и футляр к нему

Третий год подряд кубок, предназначенный победителю Гран При Монако, будет вручаться вместе со специальным футляром, изготовленным компанией Louis Vuitton в сотрудничестве с Автомобильным клубом Монако.

Его вполне можно сравнить с произведением искусства, ведь это ручная работа мастеров из городка Аньер, расположенного в предместьях Парижа, и дизайнеров компании, источником вдохновениях для которых было историческое наследие Гран При Монако. В этом году гонка на классической городской трассе пройдёт уже в 80-й раз.

Буква V на корпусе футляра из ленты в цветах флага Монако означает Victory, т.е. «победа», а сам футляр отличается оригинальностью конструкции. Кубок, который в нём хранится, выполнен в виде легендарного кольца, состоящего из 19 поворотов.