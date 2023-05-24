Цунода – кандидат на место в Aston Martin Honda

В Honda надеются, что участник их молодёжной программы, выступающий сейчас за AlphaTauri Юки Цунода, станет претендентом на место в Aston Martin Honda в сезоне 2026 года, когда японский производитель вернётся в роли поставщика моторов.

Сейчас Honda финансирует выступление Цуноды в AlphaTauri, президент Honda Racing Corporation Койджи Ватанабе надеется, что в 2026-м он станет одним из претендентов на место в основном составе.

Койджи Ватанабе: «Сейчас рано говорить о составе команды в 2026-м, но мы хотим, чтобы Юки был в числе кандидатов. Он – участник нашей программы, в Формуле 1 у него всё складывается хорошо».