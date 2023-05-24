Эмануэле Пирро – третий стюард Гран При Монако

Бывший гонщик Формулы 1 и многократный победитель гонок на выносливость Эмануэле Пирро приглашен FIA на роль стюарда Гран При Монако.

Вместе с ним спорные моменты будут разбирать представитель американской федерации IMSA, сын бывшего руководителя McLaren Тим Майер и стюард DTM Феликс Холтер.

В 2023-м приглашёнными стюардами были: Дерек Уорик в Бахрейне, Энрике Бернольди в Саудовской Аравии, Австралии и Азербайджане, Дэнни Салливан в Майами.