Ферстаппен: Результат гонки в Монако зависит от стратегии

Гонщики Red Bull Racing Макс Ферстаппен и Серхио Перес рассказали об особенностях городской трассы в Монако, которая в этот уик-энд примет шестой этап сезона Формулы 1.

Макс Ферстаппен: «Я рад вернуться за руль на этой неделе. Решение не выступать в Имоле было правильным, хотя я знаю, что принять его было нелегко. Некоторые вещи важнее гонок, и это был как раз такой случай.

Если говорить о Монако, то на этой трассе очень важна квалификация, поэтому мы должны сделать максимум в субботней сессии. Трасса очень узкая – уже, чем другие городские. Идеально проехать квалификационный круг невероятно сложно, но в то же время очень захватывающе. Результат гонки сильно зависит от стратегии, поскольку обгоны практически невозможны.

Я живу в Монако, поэтому приятно каждый вечер гоночного уик-энда возвращаться домой».

Серхио Перес: «Мои мысли со всеми, кто пострадал от наводнений в Италии. Иногда гонки бывают не важны, поскольку приоритет – безопасность каждого.

У нас получился свободный уик-энд, благодаря чему я очень хорошо отдохнул перед гоночной неделей в Монако. Каждый пилот мечтает победить в этой гонке, и мне это удалось в прошлом сезоне. Такой результат только усилил во мне желание вновь подняться на верхнюю ступень подиума.

Погода может оказаться сложной, а это означает, что нужно максимально использовать каждую минуту за рулём. Важно подобрать правильные настройки и высоко квалифицироваться, чтобы иметь шансы на победу в воскресенье. Я с нетерпением жду возвращения на эту трассу, ведь в Монако интересно пилотировать!»