Гидо ван дер Гарде: Надеюсь, де Вризу дадут время

Бывший гонщик Формулы 1 Гидо ван дер Гарде считает, что неудачи его земляка Ника де Вриза в AlphaTauri связаны с тем, что он слишком много думает в кокпите.

Гидо ван дер Гарде: «Есть ощущение, что Ник использует слишком аналитический подход. Уверен, если у него не будет времени на раздумья, всё станет гораздо лучше.

Когда в прошлом году в Монце он заменил Алекса Элбона в Williams, он не успел ничего проанализировать. Просто сел за руль, сразу опередил напарника в квалификации и заработал очки в гонке. И все увидели, насколько он быстр.

У Ника настоящий талант и отличное чувство машины. Но иногда ему становится в ней слишком тесно из-за собственных мыслей. Ему нужно время, чтобы освоиться, и я надеюсь, что оно у него будет».