Карлос Сайнс избежал серьёзной травмы в футбольном матче

Накануне в Монако состоялся благотворительный футбольный матч между командой гонщиков и командой звёзд спорта. Из пилотов Формулы 1 в игре приняли участие Карлос Сайнс, Шарль Леклер, Пьер Гасли и Фернандо Алонсо.

Во время игры Карлос Сайнс получил травму и был вынужден досрочно покинуть поле. Медикам даже пришлось перебинтовать ногу гонщику Ferrari, что тут же привело к опасениям относительно его возможности принять участие в гоночном уик-энде. К счастью, Карлос отделался ушибом и сможет выступить в Гран При Монако.

Что касается футбольного матча, то он завершился со счётом 4-3 в пользу команды гонщиков.