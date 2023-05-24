О контракте Aston Martin с Honda объявят на этой неделе?

Мы уже неоднократно рассказывали о слухах, согласно которым с 2026 года компания Honda станет поставщиком силовых установок Aston Martin. По информации прессы, о контракте может быть объявлено уже на этой неделе.

Итальянская La Gazzetta dello Sport со ссылкой на свои источники утверждает, что соответствующее заявление стороны опубликуют в среду, 24 мая. Контракт Honda с Aston Martin на поставку силовых установок британской команде будет рассчитан минимум до 2030 года.

Если Honda полноценно вернётся, то в 2026-м в Формуле 1 будут представлены сразу шесть поставщиков силовых установок с мировым именем – Ferrari, Mercedes, Renault, Audi, Ford и Honda.