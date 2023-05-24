Штайнер: Если заработаем очки, я буду считать это успехом

Гран При Монако станет 150-й гонкой в истории Haas F1, и руководитель американской команды Гюнтер Штайнер, участвуя в подкасте F1 Nation, поделился мыслями по поводу этого события.

Гюнтер Штайнер: «Я не большой знаток статистики и живу от гонки к гонке, поэтому как-то даже не думал об этом, но на самом деле нам есть чем гордиться. Хотя, если вдуматься, то 150 Гран При говорят о том, что Haas F1 – самая молодая команда Формулы 1.

Должен признать, что время летит очень быстро, и в истории нашей команды были и успехи, и неудачи, но такова жизнь. Главное в том, что ничего ещё не закончилось, и мы продолжаем двигаться вперёд.

Когда вместе с Джином Хаасом мы начинали этот проект, то не загадывали так далеко. Когда вы начинаете какой-нибудь бизнес, у вас должен быть 5-летний план, и в автоспорте тоже надо бы планировать на пять лет вперёд, но Джин предпочитал оставаться реалистом и сказал: "Не думаю, что у нас что-нибудь пойдёт так, как мы планируем".

Посмотрите на современную Формулу 1: разве могли мы пять лет назад предвидеть, что она достигнет такой популярности, что вокруг чемпионата будет такой шум? Могу честно сказать: нет.

Когда мы начинали, то решили: давай попробуем добиться хотя бы чего-нибудь. Конечно, я не хочу говорить за Джина, но полагаю, что он думал примерно так: "У меня есть успешная команда в NASCAR, я люблю гонки, так давайте попробуем ещё и это".

Не думаю, что кто-то мог предсказывать всё то, что происходило с Формулой 1 в последние три года. И дело тут не только в документальном сериале Drive to Survive, хотя и он во многом этому способствовал. По-моему, просто многие вещи удачно совпали, и это подстегнуло общий интерес к нашему чемпионату.

Думаю, главные перемены связаны с тем, что люди из Liberty Media смогли взглянуть на Формулу 1 со стороны, и это был свежий взгляд. Они начали с небольших изменений, но всё вместе взятое, это привело к росту популярности нашего вида спорта».

Разумеется, Штайнер говорил и об ожиданиях, связанных с предстоящим Гран При Монако: «Как мы знаем, в этот уик-энд очень многое будет зависеть от результатов субботней квалификации. Поэтому надеюсь, что мы эффективно поработаем на тренировках, правильно настроим машину, и в квалификации сможем избежать неприятностей.

В Монако всегда большие проблемы с трафиком, но когда гонщик старается проехать круг с максимально возможной скоростью, он не в состоянии думать о других машинах на трассе. Если по ходу тренировок Кевину Магнуссену и Нико Хюлкенбергу удастся найти правильный подход к трассе, наметить все нужные ориентиры, то тогда мы вполне в состоянии успешно выступить в этот уик-энд.

Похоже, погода может быть дождливой, но прогноз каждый день меняется, так что посмотрим, чего нам удастся добиться. В предыдущие годы в Монако нам часто не везло, например, из-за появления автомобиля безопасности не удавалось реализовать тактику, которая обещала быть вполне эффективной. Но случалось, что наши гонщики попадали в аварии. Даже не знаю, почему нам так не везло, хотя нельзя сказать, что наши шансы на успех были такими уж плохими. Но это же Монте-Карло, и там важно в нужный момент оказаться в нужном месте.

Радует, что Кевину наконец-то стало вполне комфортно за рулём VF-23, хотя в начале сезона у него были некоторые сложности из-за не оптимального баланса. Ему никак не удавалось добиться необходимого "чувства машины". Но после Майами он мне рассказывал, что теперь с этим полный порядок, он очень доволен и уже понимает, с какими настройками надо начинать уик-энд, после чего постепенно наращивать скорость.

Надеюсь, он быстро почувствует уверенность в машине, ведь именно от этого зависит успех на городских трассах. Если говорить о Нико, то он пилотирует очень здорово. Я ожидал, что так будет, но думал, что ему понадобится время, поэтому даже удивился, когда он сразу поехал очень быстро. Не знаю, достиг ли он уже своего пика или ещё сможет прибавить, но если это произойдёт, то понятно, что я буду только рад.

Нико неплохо справляется со своим делом, и благодаря ему атмосфера в команде стала ещё лучше, все хотят с ним работать. Он много требует от команды, но всегда делает это очень правильно. Он никогда не станет чего-то требовать без повода и всегда может объяснить, с чем связаны те или иные его пожелания.

Не скажу, что Кевин и Нико – лучший дуэт гонщиков, которые выступали за Haas, но я ими очень доволен. Все же помнят, что в удачный день Роман Грожан пилотировал фантастически здорово, но его неудачный день мог превратиться в сплошной кошмар. Думаю, что Нико работает более стабильно, а по уровню таланта они с Романом вполне сравнимы. В общем, на этой стадии сезона наши гонщики выступают очень стабильно. И если в Монако мы заработаем очки, я буду считать это успехом, потому что в этом году пробиться в призовую десятку очень трудно».

Продолжая тему успеха, можно добавить, что сам Гюнтер Штайнер его уже добился: его книга мемуаров очень неплохо продаётся и даже успела побывать на первом месте в рейтинге бестселлеров газеты The Sunday Times. Правда, по словам руководителя Haas F1, гонорар от издательства он до сих пор не получил.