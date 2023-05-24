Тото Вольфф: Мы не ждём чудес в Монако

Перед началом уик-энда в Монако руководитель команды Mercedes Тото Вольфф говорил о Монако…

Тото Вольфф: «После отмены гонки в Имоле наши мысли по-прежнему с жителями региона Эмилия-Романья, пострадавшими от ужасного наводнения. Мы огорчены увиденным, но впечатлены работой спасательных служб и стойкостью жителей. Мы с нетерпением ждем возвращения в Имолу в более позитивных обстоятельствах в следующем году.

Этап в Монако открывает европейскую часть сезона. Уличная трасса уникальна, в этот уик-энд мы опробуем обновлённую версию W14, но не будем спешить с выводами после одного этапа – это первый шаг в новом направлении развития машины.

Мы не ждём чудес – в нашем спорте, судя по моему опыту, их не бывает, но надеемся, что гонщики получат более стабильную и предсказуемую машину, с которой мы продолжим работать в ближайшие недели и месяцы.

Формулу 1 отличает жесткая конкуренция и меритократия. Пока мы не в той форме, в которой хотим быть – и должны упорно работать, чтобы вырваться вперед».