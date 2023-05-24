Тото Вольфф: В слухах нет ни слова правды

В начале сезона Тото Вольфф был готов признать, что допускает сценарий, при котором Льюис Хэмилтон будет вести переговоры с другими командами, если в Mercedes не смогут предоставить ему быструю машину, позволяющую бороться за победы в гонках.

В марте он говорил буквально следующее: «Если в ближайшие год-два мы не сможем ему её предоставить, Льюис будет искать варианты продолжения карьеры где-то ещё. Я не думаю, что он прямо сейчас занят поиском контракта с другой командой…»

Поскольку на днях в прессе появились очередные слухи о переговорах семикратного чемпиона мира и Ferrari, то руководитель команды Mercedes вновь заверил, что всё это не соответствует действительности.

«Подобные слухи появляются каждые два года, когда нам предстоит подписывать новый контракт. Но в них нет ни слова правды, – заявил Вольфф в интервью австрийской газете OE24. – Мы с ним ведём обсуждение в нормальном ключе, и время нас не поджимает.

Просто обсуждать денежные вопросы некомфортно, когда этим приходится заниматься двум друзьям, которые относятся друг к другу как братья и вместе за десять лет столько всего преодолели. Но я твёрдо убеждён, что мы найдём решение, я в этом нисколько не сомневаюсь».

По ходу интервью Вольффу напомнили слова Хэмилтона о том, что он будет выступать в гонках дольше, чем все думают. Но вот вопрос: что он при этом имел в виду, только ли сотрудничество с Mercedes?

«Я не могу представить никаких иных вариантов, – ответил руководитель команды из Брэкли. – Если мы сможем предоставить Льюису конкурентоспособную машину, он ещё долго сможет выигрывать гонки…»