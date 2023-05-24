В Honda подтвердили партнёрство с Aston Martin

Компания Honda подтвердила возвращение в Формулу 1 в роли поставщика моторов в сезоне 2026 года и партнёрство с Aston Martin.

Команда будет называться Aston Martin Aramco Honda

и фактически станет заводской для японского производителя, что позволит добиться оптимальной интеграции силовой установки в шасси на пути к поставленной руководством цели – борьбе за чемпионский титул.

Мартин Уитмарш, исполнительный директор Aston Martin Performance Technologies: «Компания Mercedes была и остаётся отличным партнёром. Они хотят победить, мы здесь тоже ради победы – в этих двух миссиях есть некоторая несовместимость, поэтому мы приняли такое решение.

Если вы хотите стать первым, нужно выиграть и у Mercedes, а одолеть столь сильную организацию чрезвычайно сложно, если вы зависите от них в плане интеллектуальной собственности, оборудования и компонентов.

Прежде наша команда умела добиваться хороших результатов при скромном бюджете, но сейчас ситуация изменилась. Мы хотим побеждать, а технический регламент 2026 года потребует не только полной физической интеграции узлов и деталей, но и на уровне операционных процессов. Невозможно побеждать без полноценного рабочего сотрудничества, поэтому мы приняли это решение и рады иметь такого фантастического партнера, как Honda».